Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Москва приняла извинения Азербайджана за сбитый Ми-24 и гибель двух военных. Об этом он сказал в интервью RT.

Представитель Кремля назвал произошедшее трагедией.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков.

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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