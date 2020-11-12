На пути патруля России в Сирии произошел взрыв

В сирийской провинции Дераа на пути российского военного патруля произошел взрыв самодельного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр».

Он отметил, что патруль двигался по маршруту Изра — Сахват эль-Кам, взрыв произошел возле населенного пункта Мусейфра.

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