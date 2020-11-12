Лавров: инспекторов из США на заводах РФ по производству ядерных зарядов не будет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инспекторов из США на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 1990-е годы, больше не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что американская сторона стала чаще говорить о продлении договора СНВ-3, при этом США утверждают, что необходимо заморозить через политическое обязательство все ядерные боезаряды, пересчитать их и понять, к какой категории они относятся, а в дальнейшем устроить контроль за теми объектами, на которых эти заряды создаются.

«Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 90-е годы. И возврата к этой системе, вы сами понимаете, никогда больше не будет», — подчеркнул российский министр.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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