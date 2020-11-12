Лавров: никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет, турецкие наблюдатели будут следить за регионом непосредственно из мониторингового центра РФ и Турции, расположенного на территории Азербайджана, а не карабахского региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре», — подчеркнул российский министр.

По его словам, этот центр будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на азербайджанской территории.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — отметил Лавров.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». Подобные утверждения российская сторона ни раз опровергала.

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