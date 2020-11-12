Воздушные зоны в Армении и Карабахе закрыты для любой авиации, кроме военной
Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Армении совместно с ВКС России прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, эти зоны теперь не доступны для полетов. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
«Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны», — написала она.
По словам Степанян, исключение распространяется на военную авиацию и заведомо уведомленную гражданскую авиацию.
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