Американские СМИ назвали российское оружие «наводящим ужас»

Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 «наводит ужас». Об этом сообщает американское издание The Drive.

Отмечается, что Министерство обороны показало его недавно на фотографиях. На снимках показаны самолеты с потенциальной полезной нагрузкой, увидеть которую ранее было нельзя.

Так, одна из фотографий показывает Ту-160, а перед ним выстроены 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ. Другая — Ту-95М, который вмещает шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.

Третий снимок демонстрирует Ту-22М3, рядом с которым находятся бомбы. Среди них в том числе есть ФАБ-3000.

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