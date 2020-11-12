СНБ Армении опровергла сообщения о сердечном приступе у главы службы

Служба национальной безопасности Армении опровергла сообщения ряда СМИ о том, что новый глава СНБ Армен Абазян был доставлен в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает сайт СНБ республики.

«Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее онлайн-издание pastinfo.am со ссылкой на собственные данные писало, что Абазян был госпитализирован с сердечным приступом.

Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Армении снова уволил главу Службы нацбезопасности

— Глава СНБ Армении был госпитализирован с сердечным приступом