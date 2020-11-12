СНБ Армении опровергла сообщения о сердечном приступе у главы службы
Антон Демидов
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Служба национальной безопасности Армении опровергла сообщения ряда СМИ о том, что новый глава СНБ Армен Абазян был доставлен в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает сайт СНБ республики.
«Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Ранее онлайн-издание pastinfo.am со ссылкой на собственные данные писало, что Абазян был госпитализирован с сердечным приступом.
Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.
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