Глава СНБ Армении был госпитализирован с сердечным приступом
Михаил Кириллов
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Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян был госпитализирован в одну из больниц Еревана с сердечным приступом. Об этом сообщает армянское издание pastinfo.am.
Состояние Абазяна пока не уточняется, его самочувствие ухудшилось сегодня.
Отмечается, что пресс-центр СНБ пока не смог подтвердить госпитализацию руководителя, однако пообещал уточнить эту информацию в ближайшее время.
Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.
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