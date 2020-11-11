Глава СНБ Армении был госпитализирован с сердечным приступом

Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян был госпитализирован в одну из больниц Еревана с сердечным приступом. Об этом сообщает армянское издание pastinfo.am.

Состояние Абазяна пока не уточняется, его самочувствие ухудшилось сегодня.

Отмечается, что пресс-центр СНБ пока не смог подтвердить госпитализацию руководителя, однако пообещал уточнить эту информацию в ближайшее время.

Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

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