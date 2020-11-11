Баку начал размещать полицейские участки на занятых территориях в Карабахе

МВД Азербайджана объявило о начале размещения полицейских отделений с функциями военных комендатур на подконтрольных территориях в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в поселке Гадрут», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что полицейские участки будут временно выполнять функции военных комендатур до окончания интеграции занятых районов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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