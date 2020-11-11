Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Еще три самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Отмечается, что на борту воздушного судна разместились состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.
Миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для осуществления операций в районе Степанакерта дислоцируется командование российских миротворческих сил.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.
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