Чешская разведка заявила об угрозе Третьей мировой войны

Чешская военная разведка опубликовала отчет, в котором говорится о существующей угрозе новой мировой войны.

Отчет датирован 2019 годом, однако был опубликован только во вторник, 10 ноября 2020 года.

В документе сказано, что на данный момент мир пребывает «в первой стадии». В качестве возможной причины начала конфронтации разведка заявляет о соперничестве США, Китая и России.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — говорится в отчете.

Авторы документа также отмечают снижение влияния международного права из-за отсутствия мирного диалога как способа разрешения противоречий. По их мнению, манипулирование сознанием общественности также способствует росту напряженности.

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