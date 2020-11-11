Минобороны России рассказало о переброске миротворцев в Карабах
Министерство обороны России рассказало об операции по переброске миротворцев в район размещения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что военные прибыли в Армению и провели разгрузку для дальнейшего следования в район размещения в Карабахе.
В Министерстве также отметили, что на армянской территории приземлились 20 самолетов Ил-76, на борту которых находились офицеры командования российских миротворческих сил, а также военные подразделений 15-й миротворческой бригады.
Всего в Армению прибыли свыше 400 миротворцев, а также бронеавтомобили, бронетранспортеры и средства связи. В заявлении Минобороны добавило, что техника прошла обслуживание и проверку готовности.
«После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач», — заключили в ведомстве.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.
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