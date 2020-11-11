Франция выполнит наблюдательный полет над РФ

Франция выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Красная звезда».

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков уточнил, что полеты будут проходить с 9 по 13 ноября.

По его словам, французская миссия полетит на румынском самолете наблюдения Ан-30, на борту которого также будут находиться специалисты из России. Он добавил, что действия в рамках ДОН будут проходить по согласованным маршрутам.

«Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты», — заключил Рыжков.

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