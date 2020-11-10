Следствие потребует ареста расстрелявшего военных под Воронежем
Следствие направит в суд ходатайство об аресте солдата-срочника Антона Макарова, подозреваемого в убийстве сослуживцев под Воронежем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Военные следователи не успели провести с задержанным все необходимые следственные действия, ходатайство об аресте будет подано 11 ноября, рассказал источник.
Ранее стало известно, что на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области произошла стрельба. Солдат напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части. Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение. Подозреваемый был задержан.
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