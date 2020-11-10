Путин поручил помочь семьям погибших членов экипажа вертолета Ми-24

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу предоставить помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном над Арменией, передает РИА «Новости».

«Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших», — сказал Путин во время военного совещания.

Отмечается, что российский лидер и все участники совещания также почтили минутой молчания память погибших.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

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