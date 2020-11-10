Названы имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что в результате инцидента с воздушным судном погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, которые несли службу на российской военной базе в Армении.

Как рассказал изданию «Подъем» друг Федина, 24-летний военный был бортовым авиационным техником.

«Вчера мы с ним общались. Тяжело теперь про это говорить. У него жена осталась, она, вроде, беременная, в положении», — сообщил друг военнослужащего.

По его словам, Федин был жизнерадостным, оптимистичным, отзывчивым и добрым человеком.

«Всегда помогал в любой ситуации. Отличником был. Раньше жил на Камчатке, всегда привозил особенные подарки со своего края», — рассказал друг Федина.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения представит к госнаградам погибших при крушении Ми-24 пилотов

— Алиев извинился перед Путиным за сбитый российский вертолет

— В Азербайджане завели уголовное дело из-за сбитого российского вертолета