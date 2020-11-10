Первые восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны РФ.

«Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры», — говорится в сообщении.

Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

— Военное руководство Армении призывает соотечественников избегать потрясений

— Пашинян заявил, что в результате погрома из его резиденции вынесли компьютер и часы