Первый самолет с российскими миротворцами вылетел в Карабах
Первый самолет с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный и погрузили технику и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации, рассказали в ведомстве.
После этого в зону нагорнокарабахского конфликта отправился первый самолет.
Убытие миротворцев осуществляется самолетами Ил-76.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Карабахе.
Основу миротворческого контингента России составят подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
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