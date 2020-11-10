Российские миротворцы выдвинулись в Карабах

Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Убытие миротворцев осуществляется самолетами Ил-76 с аэродрома Ульяновска, сообщили в ведомстве.

Основу миротворческого контингента России составят подразделения Центрального военного округа.

Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники.

Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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