Глава Карабаха дал согласие закончить войну

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что согласился закончить войну «на час раньше». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию, чтобы избежать дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы закончить войну на час раньше», — сообщил Арутюнян.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: в Карабахе разместят российских миротворцев

— Путин сообщил о полном прекращении огня в Карабахе

— Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений Пашиняна по Карабаху