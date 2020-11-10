Путин: в Карабахе разместят российских миротворцев

Президент России Владимир Путин сообщил о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Миротворцы будут размещены в Карабахе вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения.

По словам Путина, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых ими позициях.

Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил российский президент.

Он также добавил, что все экономические и транспортные связи региона разблокируются с подписанием совместного заявления.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 мск 10 ноября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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