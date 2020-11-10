Пашинян сообщил о подписании заявления о прекращении войны в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 1.00 10 ноября. Об этом он написал он на своей странице в Facebook.

Пашинян признался, что ему было «крайне тяжело» принять данное решение.

«Это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам. Мы никогда не узнаем себя и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения», — заявил армянский премьер.

Он также отметил, что необходимо проанализировать годы независимости Армении, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами... Мы боролись до конца. И мы победим», — заключил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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