Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП с российским вертолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское военное ведомство.
«Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу», — заявила азербайджанская сторона.
9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.
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