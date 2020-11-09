Российский вертолет в Армении был сбит вне зоны боевых действий
Полина Рутковская
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Российский вертолет Ми-24 был сбит вне зоны боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
Вертолет был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении за пределами зоны боевых действий, отметил Конашенков.
Ранее российское Минобороны подтвердило, что вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса, два члена экипажа погибли, еще один эвакуирован на аэродром с травмами.
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