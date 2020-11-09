Два члена экипажа погибли при крушении российского вертолета в Армении

Два члена экипажа погибли в результате крушения российского вертолета Ми-24 на территории Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Вертолет был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), рассказали в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что третий член экипажа выжил, он эвакуирован на аэродром с травмами.

Ранее издание Sputnik Armenia со ссылкой на источник в российских силовых структурах писало, что вертолет РФ был сбит и потерпел крушение на территории Армении. Российское Минобороны подтвердило данную информацию.

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