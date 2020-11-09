Азербайджан завил о взятии под контроль сел и высот в шести районах вокруг Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких населенных пунктов, в том числе сел Лачинского района в Карабахе.

В Twitter он написал, что ВС Азербайджана теперь контролирует ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.

«Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!» — добавил он.

Ранее Алиев также говорил о взятии под контроль Шуши в Карабахе. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook подтвердил, что Вооруженные силы НКР уже не контролируют город Шуши.

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