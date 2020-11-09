СМИ: российский вертолет сбили в Армении
Дарья Тарасенко
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Российский вертолет был сбит на территории Армении. Об этом сообщил изданию Sputnik Armenia источник в российских силовых структурах.
По данным источника, вертолет РФ был сбит со стороны Нахиджевана. Он упал на территории Армении.
Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Официального подтверждения этой информации не поступало.
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