СМИ: российский вертолет сбили в Армении

Российский вертолет был сбит на территории Армении. Об этом сообщил изданию Sputnik Armenia источник в российских силовых структурах.

По данным источника, вертолет РФ был сбит со стороны Нахиджевана. Он упал на территории Армении.

Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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