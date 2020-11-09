Президент Карабаха заявил о продолжении боев на всей линии фронта

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются на всей линии фронта, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

«Боевые действия продолжаются по всей республике. Армия обороны и мировые державы твердо стоят на стороне нашей Родины, мы будем бороться с врагом до конца», — написал глава НКР.

Ранее пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян признал переход под контроль Азербайджана города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией. Кроме того, Погосян заявил о приближении азербайджанских сил к столице НКР Степанакерту.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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