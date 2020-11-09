В Воронеже задержали расстрелявшего сослуживцев срочника

Военнослужащий Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже и скрылся, задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Полиция задержала. Живой», — говорится в сообщении.

Эту информацию агентству позже подтвердили в Западном военном округе.

Ранее сообщалось, что около 5.00 мск на аэродроме «Балтимор» солдат напал на «прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение. Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных.

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