Азербайджан через суд будет требовать от Армении возмещения ущерба за действия в Карабахе

Азербайджан через суд будет добиваться возмещения Ереваном ущерба от действий Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию», — говорится в сообщении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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