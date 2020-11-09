Азербайджан через суд будет требовать от Армении возмещения ущерба за действия в Карабахе
Азербайджан через суд будет добиваться возмещения Ереваном ущерба от действий Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».
«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию», — говорится в сообщении.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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