Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле Степанакерта дальнобойными ракетами

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила 9 ноября, что азербайджанская армия обстреливает Степанакерт дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Степанакерт обстреливается дальнобойными ракетами. Под прицелом — многоквартирные дома, жилые кварталы, объекты общественного и хозяйственного значения. На этих территориях каких-либо военных объектов нет», — указано в сообщении карабахской службы.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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