В Баку сообщили об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы НКР и Армении спешно покидают позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».
«На этом направлении фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи», — заявили в министерстве.
Азербайджанская армия, в свою очередь, продолжает наступление вглубь территории конфликта, отметили в руководстве ВС Азербайджана.
В Ереване и Степанакерте эту информацию пока не прокомментировали.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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