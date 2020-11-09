В Баку сообщили об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы НКР и Армении спешно покидают позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«На этом направлении фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи», — заявили в министерстве.

Азербайджанская армия, в свою очередь, продолжает наступление вглубь территории конфликта, отметили в руководстве ВС Азербайджана.

В Ереване и Степанакерте эту информацию пока не прокомментировали.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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