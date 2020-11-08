СМИ: разведывательные корабли ВМФ РФ расположились у берегов Шотландии

Два разведывательных корабля класса «Вишня» Военно-морского флота России выполняют задачи вблизи северо-восточного побережья Шотландии в районе залива Мори-Ферт. Об этом сообщает Naval News.

«Эти два корабля были идентифицированы как разведывательные корабли класса Вишня Пр.684. Они работают примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут», — говорится в сообщении.

На этой авиабазе располагаются патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, а также истребители Typhoon дежурных сил ПВО, используемые, в том числе, для «перехвата» российских бомбардировщиков во время выполнения их полетов вблизи Великобритании.

Отмечается, что в районе также присутствует танкер «Сергей Осипов».

Корабли класса «Вишня» предназначены для сбора разведывательной информации с помощью обширного набора датчиков. Они имеют на вооружени две системы ближнего боя АК-630 и пусковые установки зенитных ракет.

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