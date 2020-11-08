Забравшихся на атомную подлодку медведицу с медвежонком застрелили на Камчатке

На Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, забравшихся на атомную подводную лодку в поселке Рыбачий на Камчатке, сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, медведица и медвежонок переплыли бухту Крашенинникова и забрались на атомную подводную лодку «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар», где были застрелены.

На данный момент в военном ведомстве инцидент не прокомментировали, в Единой дежной диспетчерской службе Вилючинска о произошедшем не знают, указано в сообщении.

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