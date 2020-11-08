Армения опровергла заявление Алиева о взятии города Шуша в Карабахе

В Армении не подтвердили заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Нагорном Карабахе.

«В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам», — написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минобороны Армении пообещали, что Шуши не падет

— Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

— Алиев заявил о взятии под контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боев в Карабахе