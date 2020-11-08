Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

«Шуша освобождена от оккупации. Шуша - наша!» — отметил азербайджанский лидер.

Город Шуша находится примерно в 10 км к югу от Степанакерта, через него пролегает дорога, которая связывает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Арменией.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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