Британский генерал предупредил об угрозе новой мировой войны

Бесконтрольная эскалация локальных конфликтов может привести к новой мировой войне, заявил глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер в интервью Sky News.

Кроме того, новые угрозы безопасности, в том числе войну, может вызвать экономический кризис из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, отметил генерал.

«Я говорю, что риск [новой мировой войны] существует, и я думаю, что мы должны осознавать эти риски», – подчеркнул Картер.

Он также отметил, что важно помнить уроки истории и учиться на опыте прошлых лет.

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