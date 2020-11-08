Британский генерал предупредил об угрозе новой мировой войны
Полина Рутковская
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Бесконтрольная эскалация локальных конфликтов может привести к новой мировой войне, заявил глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер в интервью Sky News.
Кроме того, новые угрозы безопасности, в том числе войну, может вызвать экономический кризис из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, отметил генерал.
«Я говорю, что риск [новой мировой войны] существует, и я думаю, что мы должны осознавать эти риски», – подчеркнул Картер.
Он также отметил, что важно помнить уроки истории и учиться на опыте прошлых лет.
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