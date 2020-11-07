В Азербайджане заявили об отсутствии у Баку военных целей на территории Армении

Минобороны Азербайджана заявило, что у Баку нет никаких военных целей на территории Армении. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского военного ведомства.

«Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид-Бек вблизи города Гафан Армении является провокационной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана утверждает, что подразделения армянской армии в течение дня, 7 ноября, подвергали интенсивному обстрелу взятые под контроль Баку села Губадлинского района и позиции подразделений азербайджанской армии с территории Армении.

Отмечается, что азербайджанские силы принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах азербайджанских границ.

«В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении», — подчеркнули в минобороны.

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли два села в Сюникской области на юге республики.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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