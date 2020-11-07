Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Речь идет селах Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, селах Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района.

Также под контроль Баку взяты села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, село Бешдели Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района и села Атагут, Цакури Ходжавендского района.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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