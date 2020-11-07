Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника на востоке Карабаха

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила 7 ноября об уничтожении беспилотника вооруженных сил Азербайджана на востоке Нагорного Карабаха. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что подразделения ПВО Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбили «аппарат противника» примерно в 06.45 (05.45 мск) в субботу, 7 ноября.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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