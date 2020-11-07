Минобороны обнародовало документы о прошедшем в 1941 году параде на Красной площади

Министерство обороны России опубликовало архивные документы, посвященные 79-й годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Они были размещены на сайте ведомства в разделе «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь».

Министерство уточняет, что в разделе говорится «о подготовке одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны».

Так, документы рассказывают подходе командования Московского гарнизона, который организовывал порядок и время движения колонн, планировал прибытие и убытие пехотных частей, кавалерии и техники, несмотря на тяжелую обстановку в боях .

Кроме того, в разделе раскрыто секретное название, которое использовалось для создания секретности организации мероприятия. Парад во время его подготовки именовался как «Операция войск московского гарнизона».

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