В Минобороны Армении пообещали, что Шуши не падет
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что второй по величине город в Нагорном Карабахе — Шуши — не падет под натиском армии Азербайджана, передает РИА «Новости».
По словам Ованнисяна, в окрестностях Шуши продолжается операция по уничтожению диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп ВС Азербайджана и наемников.
Бои в этом районе не прекращаются уже в течение двух дней.
«Наша артиллерия, пехота, другие подразделения сегодня творили чудеса…Шуши наш, Шуши не падет!» — заявил Ованнисян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
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