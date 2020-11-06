В Минобороны Армении пообещали, что Шуши не падет

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что второй по величине город в Нагорном Карабахе — Шуши — не падет под натиском армии Азербайджана, передает РИА «Новости».

По словам Ованнисяна, в окрестностях Шуши продолжается операция по уничтожению диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп ВС Азербайджана и наемников.

Бои в этом районе не прекращаются уже в течение двух дней.

«Наша артиллерия, пехота, другие подразделения сегодня творили чудеса…Шуши наш, Шуши не падет!» — заявил Ованнисян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

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