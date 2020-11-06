На 82-м году жизни скончался Герой России Юрий Шевченко

Умер выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Уточняется, что полковник в отставке скончался минувшей ночью. Ему было 82 года.

Юрий Шевченко добывал особо важные для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России сведения. Разведчик получил звание Героя России в мае 2017 года, его имя было рассекречено лишь в январе текущего года.

Его портрет остался на памятнике российским разведчикам всех времен, который появился в штаб-квартире Службы внешней разведки в сентябре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Герой России Шевченко рассказал, что привело к распаду СССР

— Герой России развеял миф о работе разведки