СМИ: США хотят продать ОАЭ 18 боевых беспилотников
Максимс Краюшкинс
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Госдепартамент США неофициально уведомил Конгресс о планах продать Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 18 новейших боевых беспилотников за $2,9 млрд. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что продажа вооружения связана с нормализацией отношений между ОАЭ и Израилем.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа неофициально уведомила Конгресс о своем намерении продать самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
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