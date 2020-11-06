СМИ: США хотят продать ОАЭ 18 боевых беспилотников

Госдепартамент США неофициально уведомил Конгресс о планах продать Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 18 новейших боевых беспилотников за $2,9 млрд. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что продажа вооружения связана с нормализацией отношений между ОАЭ и Израилем.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неофициально уведомила Конгресс о своем намерении продать самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай нам не друг: США и Индия сплотились против Пекина

— США продадут Тайваню системы береговой обороны Harpoon на $2,37 млрд

— США хотят продать ОАЭ истребители F-35