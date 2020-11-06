Министр обороны США подготовил заявление об отставке

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на три источника в министерстве обороны США.

«Руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования», — говорится в сообщении.

Однако отмечается, что в случае Эспера все действительно может закончиться отставкой. Ранее телеканал сообщал, что Эспер находился в натянутых отношениях с Дональдом Трампом: они разошлись во мнениях об использовании армии США для подавления протестов.

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