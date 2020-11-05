Иран представил новую систему запуска баллистических ракет

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана представил новую систему запуска баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщил телеканал Press-TV.

«Автоматизированная и интеллектуальная система используется для одновременного или последовательного запуска с заданными интервалами нескольких баллистических ракет большой дальности», — заявил командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами на презентации.

Он подчеркнул, что ракетная мощь Ирана гарантирует защиту от врагов и успешно применяется против террористической организации ИГ (организация запрещена в России) и контрреволюционных элементов на западе республики.

По данным телеканала, летом текущего года иранское государство продемонстрировало новую баллистическую ракету большой дальности и крылатые ракеты отечественного производства.

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