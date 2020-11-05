Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, заявили в Минобороны Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссыпкой на пресс-службу военного ведомства.

В министерстве заявили, что подразделения армянских ВС снова подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на государственной границе.

«С вечера 4 ноября до 4.40 (3.40 мск) 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

25 октября Госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. По итогам переговоров они объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 8.00 (7.00 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: Россия делает все возможное, чтобы завершить конфликт в Карабахе

— Алиев заявил, что еще семь сел взяты под контроль ВС Азербайджана

— Ереван сообщил о двух сбитых беспилотниках Азербайджана