Ереван сообщил о двух сбитых беспилотниках Азербайджана

Армянские вооруженные силы сбили два азербайджанских беспилотника над своей территорией, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«На участке села Шатджрек Гегаркуникской области Армении в 20.00 (19.00 мск) подразделения ПВО ВС Армении сбили беспилотник ВС Азербайджана», — написала Степанян.

В 20.15 (19.15 мск) она сообщила о еще одном сбитом беспилотнике.

В свою очередь, Азербайджан опроверг эту информацию.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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