США недовольны допуском в порты Кипра кораблей ВМФ России
Елизавета Мележенкова
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Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер выразил недовольство США тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты военные корабли России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов для отказа кораблям российского флота в заходе в свои порты.
«Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», — заключил Купер.
По его словам, это позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.
Ранее американские ВВС несколько дней пытались найти якобы оставленную рядом с Кипром российскую подлодку.
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