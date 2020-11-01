В НКР сообщили об авиаударе по городу Мартуни
Азербайджанские ВС нанесли авиаудар по городу Мартуни в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям НКР.
«Только что Мартуни подвергся очередной бомбардировке. Здесь в очередной раз была применена военная авиация. В городе есть разрушения, гражданскому населению нанесен материальный ущерб», — сообщили в ведомстве.
О пострадавших и жертвах после удара не сообщается.
В остальных населенных пунктах непризнанной республики ситуация остается относительно спокойной, отметили в службе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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